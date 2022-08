Nucor: nuovo investimento in Arizona

Translated by Deepl

Nucor ha annunciato oggi che aggiungerà un nuovo impianto fusorio nello stabilimento per la produzione di barre a Kingman, in Arizona. Il nuovo impianto di fusione, del valore di 100 milioni di dollari, avrà la capacità di produrre 600.000 tonnellate all'anno e creerà circa 140 nuovi posti di lavoro a tempo pieno con uno stipendio medio annuo di circa 85.000 dollari. La costruzione dell'impianto dovrebbe durare due anni, in attesa delle approvazioni dei permessi e delle normative.

«Questo investimento in un nuovo impianto di fusione presso la nostra acciaieria dell'Arizona rientra nella nostra strategia di crescita del nostro core business siderurgico e ci aiuterà a mantenere la nostra posizione di leadership nel mercato della produzione di barre d'acciaio – ha dichiarato Leon Topalian, Presidente e Amministratore Delegato di Nucor Corporation – L'aggiunta di nuova capacità di fusione contribuirà a soddisfare la crescente domanda di prodotti in barre d'acciaio nella regione occidentale, che è una delle aree a più rapida crescita negli Stati Uniti».

L’idea di dotare il sito di Kingman di un impianto fusorio risale al settembre 2021.

«Il nuovo impianto di produzione di acciaio sostenibile Nucor rafforzerà il vivace ecosistema manifatturiero dell'Arizona – ha dichiarato Sandra Watson, presidente e amministratore delegato dell'Arizona Commerce Authority –. Il nuovo impianto di Nucor produrrà acciaio e prodotti siderurgici di qualità mantenendo i più alti standard di sicurezza e sostenibilità. Siamo grati per l'impegno di Nucor a Kingman, che creerà posti di lavoro ad alto salario e favorirà l'ulteriore crescita economica dell'area».