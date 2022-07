LIVE NOW: webinar «Russia-Ucraina: rivoluzione per l’acciaio»

È ora in diretta il webinar di siderweb dedicato all'impatto del conflitto russo-ucraino sull'industria siderurgica. La guerra tra Russia e Ucraina rischia di rappresentare un punto di non ritorno per l’acciaio europeo, avendo imposto agli operatori innanzitutto una serie di cambiamenti «tattici» dei propri comportamenti (per esempio modificando il modo di acquistare e rivolgendosi a nuovi interlocutori) e secondariamente spingendo i protagonisti di mercato a ripensare in chiave strategica al proprio posizionamento. Questo doppio focus, da un lato di breve periodo, dall'altro di lungo periodo, è il cuore tematico del webinar «Russia-Ucraina: rivoluzione per l'acciaio» in svolgimento dalle ore 11 sulla piattaforma ZOOM.

L'evento si divide in due distinti momenti. Nel primo prende la parola Emanuele Norsa (Kallanish e siderweb), per illustrare i principali trend in corso nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio e le prospettive per le settimane successive. Nella seconda parte del webinar, invece, le interviste di Lucio Dall'Angelo a Roberto Re (Metinvest Europe) per i prodotti piani e Giuseppe Cavalli (Alfa Acciai) per i prodotti lunghi.

Programma degli interventi:

Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb)

I mercati internazionali: trend e prospettive

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista

Giuseppe Cavalli (Direttore Generale di Alfa Acciai)

(Direttore Generale di Alfa Acciai) Roberto Re (Head of Metinvest Europe)

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse, è disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

