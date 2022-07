LIVE NOW: webinar "Leadership al femminile"

È ora in diretta "Leadership al femminile", webinar del progetto "Acciaio al femminile". In una filiera, quella siderurgica, che sempre più deve saper attrarre giovani e talenti, dove i percorsi e le competenze STEM favoriranno l'ingresso a ragazze, ecco che anche le professioniste donne possono fare la differenza.

"Acciaio al Femminile" è un progetto rivolto alle donne accomunate dalla passione, l’impegno e la competenza per l'acciaio. Obiettivo, fare rete e network, ma anche impegnarsi concretamente per far sì che percorsi STEM siano accessibili alle più giovani e rendere il nostro settore davvero attrattivo, valorizzando e dando voce a storie femminili.

Un percorso aperto: ascolteremo testimonianze esterne che possano essere di stimolo.

Nel webinar di oggi, 19 luglio, dopo la presentazione del progetto a cura di Francesca Morandi (siderweb), parliamo di leadership e lo faremo con la Presidente di Borsa Italiana: Claudia Parzani racconta la sua storia, il suo stile di leadership e come le reti e relazioni che creiamo intorno alla nostra figura professionale possano fare la differenza. A seguire, le interviste a tre imprenditrici, tre professioniste della siderurgia: Carolina de Miranda (ORI Martin), Micaela di Giusto (Pittini) e Mariacristina Gribaudi (Keyline) affrontano i temi delle competenze STEM e della valorizzazione di carriere al femminile. Perché, se è vero che le aziende camminano sulle gambe delle persone, uomini e donne, in gioco c'è il futuro del nostro comparto.

Programma degli interventi

Prima parte:

Francesca Morandi (Content manager siderweb)

Acciaio al Femminile: un progetto dalle donne e per le donne

Claudia Parzani (Presidente Borsa Italiana)

Stili di leadership e virtuose reti di relazioni

Nella seconda parte dell'incontro tre interviste, tre faccia a faccia, moderati da Francesca Morandi (Content manager siderweb):

Introduce Lucio dall'Angelo (siderweb)

Come partecipare

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell'informativa privacy.

Clicca qui o sull'immagine per iscriverti all'evento.