LIVE NOW: webinar "Acciai speciali: le sfide del mercato"

È ora in diretta il webinar di siderweb dedicato agli acciai speciali. Dopo mesi caratterizzati da rincari energetici, assenza di materiale, prezzi record e tensione finanziaria, il mercato si interroga sul futuro a breve e medio termine. Cosa succederà dopo la pausa estiva? Quali sono le prospettive per i consumi? In che direzione si muoveranno i prezzi?

Programma degli interventi

Prima parte:

Achille Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb)

Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciai speciali

Seconda parte:

Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio studi siderweb) intervista:

Giorgio Buzzi (Amministratore Delegato Gruppo Lucefin)

Stefano Scolari (Amministratore Delegato ABS)

Come partecipare:

L'evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata un’e-mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell'informativa privacy.