Agenda: eventi, corsi, report

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb, questa volta in forma scritta.

Oggi 27 giugno e domani 30 giugno si svolge in Germania, al castello di Elmau, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Ue.

Domani 28 giugno alle 13:30, alle Commissioni riunite V (Bilancio e tesoro) e VI (Finanze) della Camera, sono previste votazioni sulle misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Nella stessa data, l'Opec presenterà il proprio Bollettino statistico annuale.

Giovedì 30 giugno si terrà il convegno «Materie prime tra sostenibilità e mercato», organizzato da siderweb in collaborazione con RICREA. Il primo evento in presenza dopo oltre due anni sarà ospitato da Borgo Santa Giulia a Timoline di Cortefranca (BS). I lavori inizieranno alle 15:00 dopo la registrazione partecipanti e il welcome coffee. La prima parte dell'evento sarà dedicata alla sostenibilità, la seconda al mercato.

Aprirà i lavori l'intervento di Domenico Rinaldini (RICREA), che illustrerà il report di sostenibilità "Green Economy Report", a cui farà seguito l'intervista a Edo Ronchi (Fondazione per lo sviluppo sostenibile) di Lucio Dall'Angelo (siderweb). La seconda parte del convegno vedrà i temi di mercato al centro del dibattito con le relazioni di Gianfranco Tosini (siderweb), che si concentrerà sull'analisi strategica del comparto delle materie prime, e di Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), che illustrerà l'evoluzione delle materie prime sui mercati internazionali.

Chiuderà la giornata l'intervista di Lucio Dall'Angelo a Franco Bernabè (Acciaierie d'Italia), in collegamento da remoto.

Nella stessa giornata avrà luogo presso Relais Franciacorta a Cortefranca (BS) la 76ª Assemblea ordinaria Amafond dal titolo «Crisi Ucraina, materie prime, deglobalizzazione: il mondo che verrà». Interverranno il Prof. Achille Fornasini (Università degli Studi di Brescia), il Prof. Raul Caruso (Dipartimento di Politica Economica Unicatt) e Stefano Lodolo (Direttore generale Camozzi Manufacturing). Modererà l'Ing. Riccardo Ferrario, Presidente di Amafond.

Venerdì 1° luglio sarà la volta dei dati sulle immatricolazioni auto di giugno, a cura del Ministero dei Trasporti.

Attesa infine entro la fine di questa settimana la pubblicazione da parte della Banca d'Italia della propria Indagine sulle imprese industriali e dei servizi relativa al 2021.