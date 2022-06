Al wire and Tube 344 aziende e gruppi italiani

Translated by Deepl

wire and Tube hanno aperto i tornelli ieri, con un po’ di timidezza dopo l’annullamento dell'edizione 2020 a causa della pandemia. Per una settimana, Düsseldorf e la sua Messe (fiera) tornano la capitale mondiale del filo e dei tubi in acciaio.

Manca forse (per ora) l’affluenza degli anni d’oro; tuttavia, la fiera vede una nutrita partecipazione di espositori internazionali, a partire dai kenioti, presenti per la prima volta in Germania.

I numeri ufficiali del 2022 parlano di 1.900 espositori su 95mila metri quadrati di superficie espositiva netta. Tra le novità introdotte in questa edizione spicca senza dubbio quella delle visite guidate direttamente in stabilimento, possibili dal 21 al 24 giugno.

Sono 344 le ditte italiane presenti in fiera (sono tutte elencate nella tabella sottostante).

Anche siderweb è presente tra gli stand della rassegna, per raccontarvi da domani, dal vivo e con la voce dei protagonisti, sensazioni, colori e opinioni della community siderurgica presente.