PANorami: astensionismo, economia e futuro

Translated by Deepl

Tasso record di astensionismo ai recenti referendum ed elezioni amministrative: per la complessità tecnica dei quesiti, per l’assenza di corpi intermedi che abbiano fatto un dibattito vero al riguardo. Ma la crisi del voto ha radici più profonde e c’è voglia di leggerezza (comprensibile) in previsione di un autunno caldo. Come può funzionare dal punto di vista economico un Paese con una democrazia liberal rappresentativa dove le persone si sentono sempre meno partecipi? Al di là dei fattori episodici, l’impressione è che si stia vivendo solo il presente. Perché pensare al futuro significa partecipare a un progetto collettivo, senza derive individualistiche.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.