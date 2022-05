PANorami: il segnale dell’Occidente

Translated by Deepl

Al terzo mese di guerra in Ucraina, si accavallano i segnali contrastanti da interpretare. C’è un segnale da parte dell’Occidente, Italia, Francia e Germania in particolare: difendere l’Ucraina e tentare un dialogo con la Russia, in una logica futura di distensione. Mentre a Washington ci si è accorti delle differenti strategie e visioni nella Nato.

