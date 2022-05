PANorami: la questione salariale

Versione stampabile Translated by Deepl

In Italia ci sono 400mila working poors in più rispetto a inizio pandemia: siamo arrivati a circa 3 milioni di lavoratori poveri. Una situazione molto difficile, che rende urgente affrontare la questione salariale. Anche perché siamo l'unico Paese dell'eurozona dove i salari, negli ultimi 30 anni, sono diminuiti. E il potere d'acquisto già precario oggi è ulteriormente massacrato dalla condizione inflattiva nella quale ci troviamo, che prepara verosimilmente una stagflazione. Serve un patto sociale per il salario minimo, per rilanciare il potere acquisto, per ridurre il cuneo fiscale.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.