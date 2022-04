Agenda: acciaio e sfide europee

Versione stampabile Translated by Deepl

Eccezionalmente in forma scritta, ecco gli appuntamenti principali per l'acciaio da qui a venerdì 22 aprile.

Oggi, martedì 19 aprile, alle 14, si terrà il webinar "Accelerating the green transition in hard-to-decarbonize sectors". Organizzato da H2 Green Steel, si concentrerà «sulla ben riconosciuta necessità di una trasformazione ambiziosa dell'industria europea per affrontare la crisi climatica», tentando di rispondere alle domande: come può l'Europa sostenere i first movers nella transizione verde? Come possono crescere le imprese verdi guidate dalla domanda in Europa? Interverranno anche Antonio Marcegaglia, presidente del Gruppo Marcegaglia, e Henrik Henriksson, CEO di H2 Green Steel.

Domani, mercoledì 20 aprile, dalle 10 alle 12 è in programma il corso in videoconferenza organizzato dall'Accademia Assofermet dal titolo “Il settore dell'acciaio dinanzi alle nuove sfide europee illustrate da Van Bael & Bellis”.

Alle 17, al Palazzo dei contratti e delle manifestazioni, sala del Mosaico, di Bergamo e in collegamento con Zoom si terrà l'evento “La geopolitica dell’energia”, organizzato dalla Camera di Commercio di Bergamo. Parteciperà anche Antonio Gozzi, presidente di Duferco Italia Holding.

Infine, Eurofer pubblica gli ultimi dati, aggiornati a febbraio, sul commercio e Acea i numeri delle immatricolazioni di auto in Europa a marzo.

Giovedì 21 aprile è in calendario l'assemblea generale degli azionisti di Brembo, alle 10.30, sul report 2021 e sul bilancio di sostenibilità.

Venerdì 22 aprile Cleveland-Cliffs pubblica i risultati finanziari del primo trimestre 2022 e l'Istat i dati sulla produzione nelle costruzioni a febbraio.

Sabato 23 e domenica 24 aprile, infine, la Fondazione Umberto Veronesi torna nelle principali piazze italiane con la quinta edizione de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente”. Un'iniziativa, realizzata con il contributo di Ricrea, ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca oncologica in ambito pediatrico. I volontari saranno presenti in oltre 400 punti di distribuzione.