PANorami: siamo in un’economia di guerra?

Siamo in un’economia di guerra: il Cremlino sposta truppe verso il confine con la Finlandia, sul punto di entrare nella Nato. È la dimostrazione che Vladimir Putin è un guerrafondaio che interpreta le relazioni internazionali come una prova di forza e legge la situazione odierna come un’opportunità per vendicare l’Unione sovietica e cambiare l’ordine del mondo.

Si va verso un’autentica deglobalizzazione e lo sdoppiamento del mondo in aree di influenza, con l’interruzione del flusso di merci, persone, idee, innovazioni che fino a oggi aveva costruito prospettive di una società aperta, seppur nelle diseguaglianze.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.