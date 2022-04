Arvedi: «Ecco la nuova Acciai Speciali Terni»

Versione stampabile Translated by Deepl

TERNI - Un piano industriale e sociale per Acciai Speciali Terni che ha già incassato il gradimento dei sindacati, delle istituzioni e delle forze politiche locali, quello annunciato venerdì scorso da Giovanni Arvedi e che può essere sintetizzato con la formula “un miliardo per un milione e mezzo”, visto che prevede un investimento di circa un miliardo di euro – in un periodo di tre/cinque anni – per portare la produzione di acciaio finito a un milione e mezzo di tonnellate all’anno.

Nei piani del gruppo Arvedi, è stato confermato, c’è la volontà di coinvolgere il sito ternano nella produzione di circa 400mila tonnellate all’anno di acciaio magnetico che dovrebbe, però, essere colato a Cremona per poi essere trasferito in Umbria per le lavorazioni a freddo.

Di fatto l’area a freddo della nuova Acciai Speciali Terni dovrebbe essere dotata di un nuovo laminatoio, di una nuova linea di decapaggio laminazione e ricottura, di un nuovo forno di riscaldo bramme e di due nuove linee a freddo per il magnetico.

Grande attenzione sarà riservata anche alla fucinatura, ma «il piano industriale non potrà prescindere – ha scandito Giovanni Arvedi – da un accordo di programma, soprattutto per garantire agli impianti l’indispensabile approvvigionamento energetico e ragionando anche sull’idrogeno, sul quale ci aspettiamo che governo nazionale e istituzioni locali facciano la loro parte».