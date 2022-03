Live now: “AAA decarbonizzazione cercasi”

Versione stampabile

È ON-AIR la diretta del webinar “AAA decarbonizzazione cercasi”, dedicato alla svolta e alle tecnologie green per l’acciaio.

Dalle 11:00 Stefano Ferrari (siderweb) illustra il quadro normativo europeo e le scadenze fissate dalla Commissione. Successivamente Flavio Bregant (Federacciai) fornirà un quadro dell’attuale situazione della siderurgia italiana, analizzata tramite il report ambientale di Federacciai. Nella seconda parte dell’evento, invece, il focus sarà sugli strumenti per le imprese. Antonello Mordeglia (Danieli Automation DIGI&MET) mostrerà gli ultimi ritrovati impiantistici per il comparto dell’acciaio e Roberto Conte (I.BLU) si concentrerà sui prodotti necessari a ridurre l’impatto ambientale delle acciaierie.

Programma degli interventi

Stefano Ferrari (siderweb): Europa tra ETS e CBAM

Flavio Bregant (Federacciai): L’acciaio italiano verso la decarbonizzazione

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista:

Roberto Conte (Amministratore Delegato I.BLU)

Antonello Mordeglia (Chairman Danieli Automation DIGI&MET)

Come partecipare

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, cliccando qui o nella finestra in basso sulla pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

