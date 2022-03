Webinar. L’impatto della guerra sull’inox

Versione stampabile

Tra le materie prime nell’occhio del ciclone scatenato dal conflitto russo-ucraino c’è senza dubbio il nickel. Un coinvolgimento che ha direttamente colpito anche il settore degli acciai inossidabili generando un’elevatissima tensione sul settore, con i clienti finali che faticano a trovare il materiale e che sono costretti a fronteggiare rincari non previsti né per la violenza degli stessi né per la loro velocità.

Quali sono, in questa difficile congiuntura, le attese per il prossimo futuro? Come fronteggiare la crisi? Questi i principali interrogativi a cui cercheranno di rispondere i relatori del webinar «Inox: le conseguenze del conflitto sul settore italiano», che si terrà il 24 marzo alle ore 11:00 su piattaforma ZOOM. L’evento vedrà, in apertura, la partecipazione di Achille Fornasini (siderweb) che illustrerà la situazione dei prezzi delle commodity e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile e Markus Moll (SMR) che invece si concentrerà sulla situazione del mercato dell’inox internazionale.

In chiusura dell’evento Stefano Ferrari (siderweb) intervisterà Gianluca Roda (Gruppo Rodasteel).

Programma degli interventi:

Achille Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb)

Andamento delle quotazioni delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile

Il mercato internazionale dell’acciaio inox: impatto della guerra

Nella seconda parte dell’incontro Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) intervista Gianluca Roda (Amministratore Gruppo Rodasteel).

Come partecipare

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, cliccando qui o nella finestra in basso sulla pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

