La svolta green, per l’acciaio, è diventata una condizione necessaria alla sopravvivenza del settore. I vincoli imposti dall’Europa (ma non solo), mettono la siderurgia italiana e continentale di fronte a grandi sfide, come quella della riduzione prima ed eliminazione poi delle emissioni di CO 2 e quella della mitigazione dell’impatto ambientale.

Ma se l’obiettivo finale è chiaro, resta ancora da definire nel dettaglio il come. La tecnologia, la scienza dei materiali e la strategia aziendale stanno cercando di offrire agli imprenditori del comparto diverse soluzioni per rendere questo passaggio rapido e sostenibile, ma ad oggi c’è ancora molta strada da fare.

Gli strumenti a disposizione delle imprese per la transizione saranno quindi i grandi protagonisti del webinar “AAA decarbonizzazione cercasi”, che si svolgerà martedì 22 marzo alle 11 sulla piattaforma ZOOM.

L’evento si svolgerà in due parti e quattro saranno i relatori protagonisti. Nella prima parte Stefano Ferrari (siderweb) illustrerà il quadro normativo europeo e le scadenze fissate dalla Commissione. Successivamente Flavio Bregant (Federacciai) fornirà un quadro dell’attuale situazione della siderurgia italiana, analizzata tramite il report ambientale di Federacciai. Nella seconda parte dell’evento, invece, il focus sarà sugli strumenti per le imprese. Antonello Mordeglia (Danieli Automation DIGI&MET) mostrerà gli ultimi ritrovati impiantistici per il comparto dell’acciaio e Roberto Conte (I.BLU) si concentrerà sui prodotti necessari a ridurre l’impatto ambientale delle acciaierie.

Programma degli interventi

Stefano Ferrari (siderweb): Europa tra ETS e CBAM

Flavio Bregant (Federacciai): L’acciaio italiano verso la decarbonizzazione

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista:

Roberto Conte (Amministratore Delegato I.BLU)

Antonello Mordeglia (Chairman Danieli Automation DIGI&MET)

Come partecipare

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, cliccando qui o nella finestra in basso sulla pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Cliccare qui, invece, per prendere visione dell’informativa privacy.