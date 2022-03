“Scenari & Tendenze” torna il 29 marzo

Versione stampabile

Martedì 29 marzo, alle 15, si terrà il 37simo appuntamento dell'Osservatorio Congiunturale Scenari&Tendenze, promosso da Confindustria e Camera di Commercio di Brescia e focalizzato sull'analisi delle variabili macroeconomiche e delle dinamiche dei mercati al fine di prefigurarne le possibili evoluzioni di breve periodo.

Il seminario, spiegano gli organizzatori, «sarà realizzato in modalità ibrida, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere se seguire l'evento in streaming (il modulo di iscrizione è scaricabile da qui) oppure in presenza (previo iscrizione, scaricando il modulo da qui) presso la sala Conferenze Beretta. In ogni caso il format dell'evento rimarrà inalterato offrendo chiavi di lettura e spunti di riflessione utili alle scelte aziendali, in una fase storica del tutto inedita e densa di incognite. Particolare attenzione sarà dedicata all’evoluzione delle variabili macroeconomiche internazionali, nazionali e locali, nonché alle dinamiche dei mercati finanziari».

Dopo l’apertura dei lavori da parte di Francesco Franceschetti (Vice Presidente Zone e Settori di Confindustria Brescia), interverranno Achille Fornasini (Università degli Studi di Brescia), Andrea Beretta Zanoni (Università degli Studi di Verona), Davide Fedreghini (Centro Studi Confindustria Brescia) e Stefano Allegri (AB Service).

«Analogamente a quanto realizzato nelle passate edizioni, al fine di fornire risposte sempre più puntuali alle esigenze informative delle nostre imprese – ricordano Confindustria e Camera di Commercio di Brescia – vi invitiamo a formulare un quesito (utilizzando il form reperibile qui), che otterrà risposta da parte degli esperti coinvolti nell’osservatorio»