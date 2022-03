PANorami: siamo in un’economia di guerra?

Versione stampabile

In un’economia di guerra non saremmo ancora entrati; eppure i dati sono davvero preoccupanti. Covid-19, guerra in Ucraina, caro energia, rally delle materie prime ci hanno infilato in un tunnel del quale non si vede la fine. E l’interruzione dell’apparente ripresa dei commerci globali sta minando la timida ripresa, mentre il prezzo dell’energia è così alto che diventa conveniente fermare gli impianti industriali.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.