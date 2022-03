Acciaio operativo ma con un occhio al PUN

Versione stampabile

Programmare giorno per giorno non è il massimo, tuttavia in questa fase di volatilità dei costi energetici è quasi una scelta obbligata.

Archiviata la settimana di stop forzato l’acciaio italiano resta operativo, almeno per la maggior parte delle aziende interpellate da siderweb, che dopo aver riacceso i forni nel fine settimana, anche dopo gli aggiornamenti del lunedì non sembrano aver indicazioni di possibili fermate anche se la metafora condivisa è: «Si naviga a vista. Oggi le condizioni per produrre ci sono domani chissà» il sorvegliato speciale resta il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) che in questa fase complessa opera come bussola di produzione.

Pittini, Acciaierie Venete, Alfa Acciai, Duferco Travi e Profilati, Arvedi, Ori Martin, a quanto risulta a siderweb, sono regolarmente in produzione, Acciaierie Bertoli Safau invece da domani 15 marzo riavvierà progressivamente i vari laminatoi e poi anche l’acciaieria. Al momento non è stato possibile raggiungere per una verifica diretta Feralpi e Beltrame, anche se alla luce dell’opinione condivisa dagli altri operatori sulle condizioni generali non è da escludere il mantenimento in attività delle produzioni.