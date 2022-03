Acciaio inox: a giugno la “tre giorni” di AIM

Versione stampabile

Quella che si svolgerà a Bardolino (Vr) dal 15 al 17 giugno prossimo per iniziativa dell’Associazione Italiana di Metallurgia (AIM) sarà una “tre giorni” (gli eventi in calendario sono consultabili cliccando sull’icona ) di straordinaria importanza per il settore degli acciai inossidabili.

In programma, infatti, ci saranno – in concomitanza – l’undicesima edizione dell’European Stainless Steel Conference Science & Market e la settima dell’European Duplex Stainless Steel Conference & Exhibition che, spiega AIM, «si concentreranno su tutti gli aspetti dello sviluppo, della tecnologia di produzione (laminazione a caldo e a freddo, trattamento termico, eccetera), della saldatura, della corrosione e delle applicazioni degli acciai inossidabili e degli acciai inossidabili duplex, rivolgendosi a delegati sia accademici che industriali».

L'evento, dice infatti l’Associazione Italiana di Metallurgia, «riunirà sviluppatori, designer, produttori e utilizzatori di acciaio inossidabile dell'industria e del mondo accademico e confronterà le esigenze presenti e future per soddisfare queste esigenze. I risultati contribuiranno al progresso delle applicazioni esistenti e potenziali e a governare lo sviluppo futuro».

Anche perché «le prospettive a breve e medio termine dei prodotti piani, lunghi, dei pezzi fucinati e dei pezzi fusi di acciaio inossidabile europeo saranno ampiamente discusse durante la sessione di Outlook sul mercato dell'acciaio inossidabile.

Anche grazie ai contributi «di relatori in rappresentanza delle più importanti associazioni siderurgiche europee e reportage provenienti dalle grandi aziende siderurgiche. I potenziali autori che desiderano presentare articoli sono invitati a presentare un titolo provvisorio e un abstract di circa 400 parole (in inglese), specificando un massimo di due argomenti per ogni proposta, al Segretariato Organizzatore (aim@aimnet.it). L'abstract dovrebbe fornire informazioni sufficienti per una valutazione equa e includere il titolo del documento, i nomi dell'autore e i dettagli di contatto (indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail). Il nome dell'autore che presenta dovrebbe essere sottolineato».

Tutte le ulteriori informazioni ed il form di iscrizione sono disponibili sul sito internet di AIM.

Nel corso dell'evento è prevista anche una parte espositiva, per chi fosse interessato a diventare espositore è possibile avere tutte le indicazioni seguendo questo link.