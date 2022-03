Versione stampabile

Difficile non commuoversi leggendo queste parole. E la speranza è che i destinatari di questa lettera, i minatori e metalmeccanici russi, non restino indifferenti all’appello dei colleghi Ucraini di Metinvest, che hanno voluto utilizzare qualsiasi canale comunicativo per far arrivare a destinazione il messaggio.

Una richiesta che, come siderweb, abbiamo deciso di accogliere nella speranza che questo orrendo conflitto che infuria ormai da otto giorni possa concludersi il prima possibile. Prima di pubblicare il testo integrale della lettera vorremo solo porre l’accento su queste domande contenute nella missiva

«Siete d'accordo con tutto questo? Appoggiate il regime che manda la vostra gente a morte certa e uccide i nostri figli? Se la risposta è no, perché restate in silenzio?».

Domande che devono scuotere non solo le coscienze dei destinatari russi ma anche quelle di ognuno di noi. Questi ultimi anni ci hanno insegnato quante cose abbiamo dato per scontate: il benessere, la salute, la libertà ed ora anche la pace. Ora sta ad ognuno di noi prendere queste lezioni e trasformarle in azioni, proprio come nel processo di creazione dell’acciaio fondiamo elementi diversi per dar vita a qualcosa di nuovo, di più forte ed in grado di contribuire alla costruzione del progresso.

APPELLO AI MINATORI E LAVORATORI METALMECCANICI RUSSI

Ai nostri colleghi russi: non molto tempo fa vi chiamavamo amici e fratelli. Abbiamo frequentato le stesse scuole e seguito le stesse lezioni universitarie. Eravamo fianco a fianco mentre azionavamo gli altiforni per produrre l'acciaio ed estraevamo il minerale dalle miniere. Vi preghiamo di ascoltare questa verità, che non avremmo mai potuto pensare fosse possibile. Questa è la verità che noi, i vostri colleghi ucraini, vogliamo raccontarvi.

Da quasi una settimana, colonne con tonnellate di mostruosi mezzi di artiglieria pesante hanno cominciato a cercare di sfondare, portando tristezza e morte. Migliaia di bombe stanno cadendo sulle città ucraine; che sono bombardate da missili e artiglieria di ogni tipo e calibro. Uomini ucraini, soldati e arruolati nella difesa territoriale vengono uccisi. Ma la cosa più devastante è che i nostri bambini, donne e anziani sono sotto tiro e muoiono ogni giorno, ogni ora e ogni minuto. Migliaia di famiglie stanno perdendo le loro case e cercano di fuggire dalle loro città e villaggi ucraini. Questa è una guerra su vasta scala, che i vostri leader in Russia chiamano falsamente "operazione speciale", per nasconderne la vera portata.

Anche Hitler, quando ha iniziato a condurre una guerra di aggressione contro le nostre nazioni il 22 giugno 1941, ha cercato di evitare l’uso della parola 'guerra' nel suo discorso. Parlò invece di un'operazione che mirava unicamente a difendersi dalla minaccia sovietica. Oggi, 75 anni dopo, dovrebbe suonarvi familiare, colleghi russi.

L’artiglieria pesante che si abbatte su di noi è stata fusa dalle mani laboriose degli operai di Magnitogorsk e Severstal, impiegando il minerale che voi avete estratto in Russia. Siamo bombardati dal metallo non ferroso di Norilsk e Krasnoyarsk. I missili e i jet militari che uccidono la nostra gente sono fatti con il vostro acciaio. La cosa più dolorosa da vedere è che questi jet e carri armati sono manovrati dai vostri figli, ragazzi che hanno appena 19 o 20 anni.

La capitale dell'acciaio dell'Ucraina - la città di confine di Mariupol, che è diventata una delle città più prospere dell'area del Donbas - è oggi sotto tiro. I quartieri residenziali vengono rasi al suolo, e i civili soffrono e muoiono. L'esercito russo la sta bombardando da tutti i lati, colpendo obiettivi residenziali e civili, puntando i suoi missili sul centro della città. Tre scuole sono già state bombardate.

Siete d'accordo con tutto questo? Appoggiate il regime che manda la vostra gente a morte certa e uccide i nostri figli? Se la risposta è no, perché restate in silenzio? Nel corso della storia, i minatori e i lavoratori metalmeccanici sono stati i primi a dire fermamente NO a quel genere di avventurieri politici autoritari che ora mandano i vostri figli in Ucraina come carne da macello. I leader del Cremlino e i generali con tante stellette sulle spalline vi stanno nascondendo la verità sulle perdite. Più di 6.000 ragazzi russi hanno già trovato la morte sul nostro suolo, e diverse centinaia sono stati fatti prigionieri. Questo non è il posto migliore per questi giovani uomini all'inizio della loro esistenza. Vi stanno nascondendo le enormi perdite di attrezzature militari. E questo è solo l'inizio.

Dovete capire. Oggi non stanno uccidendo solo l'Ucraina e gli ucraini. Stanno uccidendo voi e i vostri figli, rubando il futuro alle prossime generazioni, uccidendo la Russia stessa e tutta la sua economia. Numerosi appelli alle autorità da parte di centinaia di migliaia di medici, insegnanti, scienziati, scrittori e artisti russi lo attestano. Perché vi rifiutate di alzare la voce, voi, lavoratori minerari e metallurgici? Tacere su questi crimini significa assumersi una parte di responsabilità per il genocidio in corso delle nostre nazioni.

Anche i proprietari delle vostre aziende cominciano a capirlo. Hanno iniziato a capire e a lamentarsi perché hanno molto da perdere, non solo in Russia, ma anche in Ucraina, dove possiedono molte proprietà, soprattutto nel settore minerario e metallurgico. Non hanno più la possibilità di volare con i loro jet privati (lo spazio aereo è stato chiuso ai velivoli russi) o di andare in giro per il Mediterraneo con i loro yacht di lusso (anche i porti sono stati chiusi per loro). Inoltre, i loro palazzi e le loro ville a Londra e Monaco, e i loro conti nelle banche svizzere sono sotto minaccia di confisca. Ma non soffriranno da soli. Le gravi sanzioni adottate dai nostri alleati occidentali stanno già colpendo il tenore di vita della gente comune. Questo riguarda il vostro tenore di vita. Ve ne potete accorgere dai vostri portafogli e dai vostri frigoriferi, che la propaganda delle vostre televisioni non può riempire. La Russia è già praticamente isolata da quasi tutto il mondo civilizzato. Se i vertici cominciano a parlare di questo, allora ancora una volta chiediamo: dove siete voi, lavoratori le cui mani assicurano lo sviluppo dell'economia russa? Il contributo del minerale di ferro e dell'acciaio russo al reddito nazionale della Federazione Russa è abbastanza grande, e l'opinione dell'industria, le richieste dei lavoratori metalmeccanici e dei minatori sono sempre state considerate a tutti i livelli di potere del paese.

Ricordate, la guerra tornerà sempre da dove è venuta. Sfortunatamente il Cremlino ha studiato male le lezioni della storia, compresa la storia recente. Evidentemente anche la fine ingloriosa di Hitler, che venne sul suolo ucraino e russo tre quarti di secolo fa, non ha insegnato loro nulla.

Se la vita dei bambini e delle persone care vi sta a cuore come a noi; se finalmente vi rifiutate di credere alle bugie senza scrupoli dei propagandisti corrotti; se siete esasperati, inorriditi e indignati per le numerose e assurde morti dei cittadini di Russia e Ucraina - non restate in silenzio! Ci sono molti modi per esprimere questo e chiedere la fine immediata della cosiddetta "operazione speciale", che è in realtà una guerra su vasta scala in Europa. Potrebbe facilmente trasformarsi in una guerra nucleare che non lascerà niente e nessuno dietro di sé. Le vostre mani hanno l'opportunità di porre fine a tutto questo dicendo un forte NO ALLA GUERRA!

Dai vostri colleghi - i lavoratori metalmeccanici e i minatori dell'Ucraina.