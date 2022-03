Versione stampabile

Il 24 febbraio 2022 è una data che passerà alla storia in Europa. Lo scorso giovedì l’esercito russo ha iniziato le operazioni militari nei confronti dell’Ucraina, con molteplici attacchi su obiettivi strategici e con l’invasione via terra, riportando la guerra nel Vecchio Continente dopo decenni di pace. Un evento drammatico di cui anche il comparto siderurgico sta seguendo l’evolversi con apprensione, visti da un lato la taglia dei Paesi coinvolti, due “pesi massimi” dell’acciaio globale, dall’altro per le fitte relazioni commerciali tra l’Occidente e i due Stati.

Proprio lo stato dell’arte dell’acciaio "made in Russia" e "made in Ucraina", i legami con l’Italia e l’Ue e i possibili impatti del conflitto sull’acciaio nazionale e continentale saranno i temi toccati dal webinar "Russia-Ucraina: l’impatto della guerra sulla siderurgia". Webinar in programma giovedì 3 marzo alle 11, che vedrà la partecipazione di Carlo Muzzi (Giornale di Brescia), che illustrerà la situazione strategico-militare del conflitto, Gianfranco Tosini (siderweb) che approfondirà le tematiche macro legate al conflitto e Stefano Ferrari (siderweb), che si concentrerà sulle relazioni siderurgiche tra i due Paesi, l’Ue e l’Italia. Chiuderà l’evento l’intervista di Lucio Dall’Angelo (siderweb) al presidente e CEO del gruppo Marcegaglia, Antonio Marcegaglia.

Programma degli interventi

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista Antonio Marcegaglia (Presidente e CEO Gruppo Marcegaglia).

L’evento è a partecipazione gratuita previa registrazione, cliccando qui o in basso nella pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

