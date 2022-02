PANorami: venti di guerra da Est

Versione stampabile Translated by Deepl

Vladimir Putin ha chiarito che è inevitabile una reazione durissima in caso di ingresso nella Nato da parte dell’Ucraina. Un conflitto in cui si mescolano dimensioni geostrategiche ed economiche. Il mondo si prepara a un’escalation continua, che si auspica non vada oltre all’imposizione di sanzioni economiche alla Russia.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.