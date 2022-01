PANorami: i nuovi trend mondiali della tecnologia

Versione stampabile Translated by Deepl

È qui che sono stati presentati per la prima volta il VHS, il cd, la Play Station. E quest'anno, dopo due anni, è tornato in presenza. È il CES di Las Vegas, con il suo carico di innovazione tecnologica in grado di avere un impatto sulla vita quotidiana di milioni di persone.

Massimiliano Panarari

Nell’immagine: automobili al CES 2022. Credits: Consumer Technology Association.