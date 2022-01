Lutto d’acciaio: è scomparso Giuseppe Bottanelli

Versione stampabile Translated by Deepl

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il presidente di Profilmec Group, geometra Giuseppe Bottanelli.

Classe 1937, avrebbe compiuto 85 anni il 17 gennaio, giorno dopo la sua dipartita. Un uomo d’acciaio, duro, competitivo, capitano d’industria, imprenditore talentuoso, un self-made man. La sua storia parte da molto lontano, originario della Val Camonica, una famiglia numerosa, tanta voglia di farsi strada.

Ha condotto una vita avventurosa sempre dedita al lavoro, alla costante ricerca di nuove opportunità di sviluppo. Approda a quella che sarà la sua più grande passione, il mondo dei tubi in acciaio, oltre sessanta anni fa. Profilmec, una piccola attività nel settore, nasce in un garage alle porte di Torino, per poi crescere ed espandersi sempre più negli anni, con fatica e ingegno, per arrivare fino a oggi, in cui le viene riconosciuta un’indiscussa leadership sul mercato europeo, con oltre 500 collaboratori alle sue dipendenze

La sua dipartita lascia oggi un vuoto importante.

Alla famiglia Bottanelli le più sentite condoglianze dalla community dell’acciaio di siderweb.