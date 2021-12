siderweb TG: un 2021 straordinario

Versione stampabile

Ultima edizione del 2021 del siderweb TG. Un'occasione per fare il punto su cosa è successo in quest'anno straordinario, per l'acciaio e per siderweb.

E anche un'occasione per augurare a tutti i lettori un buon Natale e un sereno 2022, vi ricordiamo che i nostri uffici resteranno chiusi sino al 10 gennaio, mentre la redazione riprenderà l'aggiornamento quotidiano del portale il 7 gennaio.

Nelle settimane di vacanza siderweb non vi lascia soli potrete comunque trovare una selezione di articoli e la rassegna stampa quotidiana.

Il siderweb TG è offerto da