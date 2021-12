PANorami: è ancora stato di emergenza

Versione stampabile Translated by Deepl

Lo stato di emergenza continuerà fino al 31 marzo. E il tema sanitario è stato nuovamente invocato come questione decisiva per questo prolungamento dopo i 24 mesi, termine massimo previsto dalla legge (per questo ci sarà da attivare una nuova misura).

Seppure non ci sia un pericolo immediato per la democrazia, una continua condizione emergenziale per le istituzioni potrebbe non rappresentare la migliore delle soluzioni possibili.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.