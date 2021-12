PANorami: la Legge di bilancio

Versione stampabile Translated by Deepl

La Legge finanziaria 2022 è in ritardo. Pende ancora in commissione in Senato e sono annunciati 6290 emendamenti, mentre gli incontri con i partiti proseguono. Due le questioni di fondo: i 2 miliardi di euro per ridurre l'impatto dell'aumento delle bollette energetiche, che spingono l'inflazione; il superbonus 110%.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.