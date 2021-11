PANorami: lo spettro dell'inflazione

Versione stampabile Translated by Deepl

Uno spettro si aggira per l’Europa e in particolare per l’Italia: quello dell’inflazione. Si prospetta, secondo alcune stime, una fiammata dei prezzi in questo ultimo trimestre dell’anno tra il 2 e il 4%. Una minaccia, in termini di costi, di 5,3 miliardi di euro, che andrebbe a pesare sul Natale, indispensabile alla spinta ai consumi.

Uno scenario preoccupante, dove le misure del governo non sono riuscite a predisporre una prospettiva capace di alleviare la situazione di una parte consistente della popolazione.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.