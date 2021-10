ECCC: al via la seconda giornata della decima edizione

Versione stampabile Translated by Deepl

Seconda giornata di confronti per ECCC di AIM, che quest'anno si sta tenendo a Bari.

L’evento apertosi ieri con un grande successo di partecipazione, circa 300 persone tra le presenze fisiche e digitali, proseguirà oggi con un fitto programma di conferenze.

La prima è dedicata allo "State of the art in computational modeling of defect formation in continuous casting of steel" e sarà seguita da "Microstructural transformation & surface defects, dal soft reduction and center segregation, electromagnetic devices, control of the cc structure and related material´s properties, billet and bloom casting – operational results, billet and bloom casting – operational results, industry 4.0, control systems, cooling technologies, control systems e numerical simulation". Clicca qui per il programma completo.

Le conferenze possono essere seguite anche in streaming, previa iscrizione al seguente link www.aimnet.it/eccc2020.