Iren: il polimero Bluair per la produzione dell'acciaio “green”

Versione stampabile Translated by Deepl

SAN GIORGIO DI NOGARO (Ud) – Le plastiche miste, che non possono essere avviate nei tradizionali circuiti di riciclo, vengono selezionate, trattate e trasformate in materia prima per la siderurgia.

Succede nell’impianto I.Blu del Gruppo Iren, dove si produce il polimero Bluair: materia prima seconda circolare brevettata, può essere utilizzata in sostituzione del carbone come agente riducente e come ottimizzatore di processo nella produzione dell’acciaio con forno elettrico.

Lunedì l’inaugurazione ufficiale (siderweb c’era). Di seguito l’evento integrale, alla presenza, per il Gruppo Iren, del presidente Renato Boero e dell’amministratore delegato e direttore generale Gianni Vittorio Armani. Sono intervenuti anche Vannia Gavia, sottosegretario al ministero della Transizione ecologica; Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia; Anna Mareschi Danieli, presidente dell’Associazione Industriali di Udine e vicepresidente ABS; Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi; Carlo Mapelli, professore ordinario di siderurgia del Politecnico di Milano; Giorgio Quagliuolo, presidente di Corepla.