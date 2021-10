siderweb: vent’anni con la filiera dell’acciaio

Versione stampabile Translated by Deepl

Oggi siderweb compie vent’anni. Vent’anni festeggiati con il rigore e l’imparzialità che da sempre la caratterizzano insieme a una community di oltre 1.100 aziende abbonate, insieme a tutta la filiera dell’acciaio, insieme a voi. Vent’anni celebrati con un ulteriore importante traguardo: il successo, per nulla scontato, della nona edizione di Made in Steel, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera dell’acciaio che si è chiusa giovedì a fieramilano Rho, con risultati che sono andati oltre le aspettative.

Era l’11 ottobre 2011: all’Hotel Vittoria di Brescia, Emanuele Morandi presentava alla filiera e alla stampa il proprio progetto che aveva il sapore di una sfida. In un’epoca in cui si comunicava a colpi di telefono fisso e di fax, siderweb puntava tutto sul web.

Nel 2001 «il nostro obiettivo era dare al settore un rinnovato senso di appartenenza e di orgoglio, in un momento in cui l’acciaio era lasciato ai margini dell’economia generale. Avevamo capito che avremmo dovuto abbracciare le nuove generazioni e adottare il loro linguaggio, per essere interconnessi» ricorda oggi Luigi Cuzzolin, cofondatore di siderweb e amministratore delegato di Pipex. Da qui la scelta del web. «Convincere gli operatori che siderweb sarebbe stato uno strumento a favore di tutti e non di qualcuno, che non avrebbe rotto gli equilibri: questa è stata la vera barriera che abbiamo dovuto abbattere. Un obiettivo che è stato centrato – dice Cuzzolin -. siderweb oggi è la casa dell’acciaio, una vera comunità, dove la notizia è super partes; è un mezzo di informazione che ha la fiducia del mercato e che viene usato come trust quando si parla del nostro settore». Ora c’è un’altra grande sfida: quella dell’«apertura della filiera alle nuove generazioni. Dobbiamo essere capaci di diventare attrattivi, di reclutare nuove forze, di arruolare giovani risorse che ancora guardano al nostro settore con una certa difficoltà. È un lavoro da fare tutti insieme, anche per centrare il grande obiettivo che attende la nostra industria: quello della decarbonizzazione».

È anche per questo motivo che la spinta innovativa e verso nuovi canali comunicativi distingue siderweb ancora oggi, a vent’anni dal primo click su siderweb.com. Ecco perché questo compleanno ha visto la community dell’acciaio crescere ancora: con le notizie tradotte in inglese e in francese; con l’introduzione di un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che consiglia agli utenti le notizie più vicino agli interessi di ciascuno e con la possibilità di ascoltare le notizie; con un’area prezzi rinnovata e con più prodotti. Ecco tutte le novità.