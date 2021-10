Made in Steel apre domani

Versione stampabile

Tutto pronto per Made in Steel 2021. La principale Conference & Exhibition del Sud Europa aprirà i battenti domani 5 ottobre nel polo fieristico di fieramilano Rho (Milano), appuntamento alle ore 9:30 per l’apertura dei tornelli.

La partecipazione alla nona edizione della manifestazione è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione online, che richiede solo pochi click. Sarà comunque possibile ottenere anche in fiera il biglietto di ingresso dalle biglietterie abilitate.

Clicca sul pulsante per accedere all’area di preregistrazione.



Il biglietto ti permetterà di accedere all'area espositiva e di partecipare ai tanti convegni in agenda, da poco ufficializzata. Il tutto in sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione sarà martedì 5 ottobre alle 10:30 con «Made in Steel 2021 - Il futuro si plasma sull'acciaio». Un appuntamento per approfondire le tematiche cardine della Conference & Exhibition della filiera dell’acciaio, ovvero innovazione e sostenibilità. L’evento, dopo il saluto di Emanuele Morandi (CEO Made in Steel), Luca Palermo (Amministratore Delegato Fiera Milano), Antonio Gozzi (vice presidente Federacciai), Riccardo Benso (Presidente Assofermet) e Stefano Vittorio Kuhn (Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca), sarà caratterizzato da una lectio magistralis di Alec Ross (Autore & Consigliere all'Innovazione dell'amministrazione di Barack Obama). Atteso anche l’intervento del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini (invitato).

Martedì pomeriggio alle ore 14:30, «STEEL VISION: prepararsi all’acciaio del domani», un convengo nel quale il nuovo assetto geopolitico e produttivo sarà protagonista, con un’attenzione al profilo della filiera dell’acciaio dei prossimi anni. Ne parleranno, intervistati da Stefano Ferrari (siderweb) e Lucio Dall’Angelo (siderweb), Barbara Beltrame (Vice Presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione), Fernando Espada (Presidente Eurometal), Mario Caldonazzo (Vice Presidente Eurofer) e Gianpietro Benedetti (Presidente Gruppo Danieli).

Mercoledì 6 ottobre, alle 10:30, focus su un settore fondamentale per l’acciaio, quello delle costruzioni. «POLIS, innovazione e sostenibilità per una nuova idea di mondo» è il titolo della tavola rotonda dedicata alla concezione delle città future, alla realizzazione di reti fisiche e virtuali all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, con l’acciaio che si candida ad essere uno dei protagonisti di questa transizione. Si confronteranno su questo tema, moderati da Lucio Dall’Angelo (siderweb) e Emanuale Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), Davide Albertini Petroni (Vice Presidente Confindustria Assoimmobiliare), Carlo Mapelli (Professore Ordinario PoliMi e consigliere Acciaierie d'Italia), Renato Mazzoncini (CEO A2A), Yvonne Ruf (Partner and Member of the Supervisory Board at Roland Berger) e Antonio Citterio (Architetto cofondatore Antonio Citterio Patricia Viel).

Mercoledì pomeriggio nella Conference Room di Made in Steel si terrà l’Assemblea Generale di Federacciai (ore 14:30).

Giovedì 7 ottobre alle ore 10:30, la distribuzione sarà sotto i riflettori. L’evento «Il mercato visto dalla distribuzione», organizzato in collaborazione con Assofermet, si concentrerà sulle sfide che la filiera del commercio e della pre-lavorazione di prodotti siderurgici affronterà nei prossimi anni. Diffusione delle tecnologie digitali, aumento della richiesta di qualità e servizio, transizione ecologica, regionalizzazione dei mercati e volatilità dei prezzi saranno solo alcune delle tematiche al centro del dibattito. Dopo i saluti di Paolo Sangoi (Presidente Assofermet Acciai) e l’intervento di Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), dal titolo «Mercato e filiera: dalla corsa dei prezzi al cambio di paradigma», ne discuteranno Riccardo Benso (Presidente Assofermet), David Bernardi (Corporate Senior Vice President Procurement Fincantieri), Marco Gay (Amministratore Delegato Digital Magics) e Roberto Re (Head of Metinvest Europe), moderati da Stefano Ferrari (siderweb).

A chiudere la tre giorni di Made in Steel sarà - giovedì alle ore 14:30 – «Bilanci d’Acciaio 2021», il tradizionale appuntamento di siderweb dedicato allo studio dei risultati economici e finanziari della filiera siderurgica italiana ed internazionale. Il convegno, oltre a presentare i dati 2020 delle imprese della filiera (circa 5.000 bilanci analizzati), sarà l’occasione per illustrare i risultati della survey sull’andamento del 2021 e le previsioni per il 2022 che siderweb proporrà alle imprese siderurgiche. L’incontro sarà aperto dai saluti Emanuele Morandi (siderweb). Successivamente Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (siderweb) si confronteranno sui risultati conseguiti dalle imprese d’acciaio nel 2020 e sulle attese degli operatori per il 2021 ed il 2022. Dopo il contributo degli analisti, sarà la volta dei protagonisti: Antonio Gozzi (Presidente Duferco Italia Holding), Antonio Marcegaglia (Presidente Gruppo Marcegaglia), Giuseppe Pasini (Presidente Feralpi Holding) e Stefano Rossetti (Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca), che affronteranno i temi congiunturali e prospettici del mercato.

Per maggiori informazioni www.madeinsteel.it.