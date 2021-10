Versione stampabile

Gli appuntamenti convegnistici di Made in Steel si chiuderanno giovedì 7 ottobre con «Bilanci d’Acciaio 2021», l’anteprima dei risultati dell’omonimo studi di siderweb sulle performance economico-finanziarie della filiera dell’acciaio italiana. L’evento, oltre a presentare i dati 2020 delle imprese siderurgiche tricolori, sarà l’occasione per illustrare le principali conclusioni della survey che siderweb ha proposto alle imprese siderurgiche sull’andamento del 2021 e le prospettive per il 2022.

Il convegno si aprirà con i saluti di Emanuele Morandi (siderweb), a cui faranno seguito le analisi di Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (siderweb), incentrate sulle prospettive macroeconomiche per l’Italia e per la filiera, sui risultati economico-finanziari conseguiti nel 2020 e sulle attese degli operatori per il 2020 ed il 2021.

A conclusione della giornata, ci sarà una tavola rotonda, nella quale si confronteranno sui temi congiunturali e prospettici del mercato Franco Bernabè (Acciaierie d'Italia), Antonio Gozzi (Duferco Italia Holding), Antonio Marcegaglia (Gruppo Marcegaglia), Giuseppe Pasini (Feralpi Holding) e Stefano Rossetti (BPER Banca).

Programma dell’evento (ore 14:30):

Saluti e introduzione di:

Emanuele Morandi - Presidente siderweb

Introduzione: I risultati del 2020, le attese per il 2021

Claudio Teodori - Università degli Studi di Brescia

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb

Tavola rotonda: Protagonisti faccia a faccia

Franco Bernabè - Presidente Acciaierie d'Italia

Antonio Gozzi - Presidente Duferco Italia Holding

Antonio Marcegaglia - Presidente Gruppo Marcegaglia

Giuseppe Pasini - Presidente Feralpi Holding spa

Stefano Rossetti - Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca

Modera Lucio Dall'Angelo - Direttore Generale siderweb

Al termine della tavola rotonda, ci sarà il conferimento della MEDAGLIA DI ACCIAIO “Federico Giolitti” da parte di AIM – Associazione Italiana di Metallurgia e della MEDAGLIA DI ACCIAIO INOSSIDABILE “Gabriele Di Caprio” da parte di AIM – Associazione Italiana di Metallurgia e del Centro Inox.

Clicca qui per maggiori informazioni su Made in Steel. https://www.madeinsteel.it/

Clicca qui per registrarti a Made in Steel. https://www.madeinsteel.it/visitatori/preregistrazione-online-2021/

Clicca qui per maggiori informazioni sui convegni di Made in Steel. https://customer.madeinsteel.it/it/conference/