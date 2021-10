Versione stampabile

Quale futuro aspetta il commercio di prodotti siderurgici ed i centri servizio? Quali sono le criticità e le opportunità congiunturali? Quali sono le sfide che caratterizzeranno il domani? Queste sono solo alcune delle tematiche che saranno discusse durante il convegno «Il mercato visto dalla distribuzione». L’evento, organizzato da siderweb in collaborazione con Assofermet, si terrà giovedì 7 ottobre alle 10:30 nella siderweb Conference Room (padiglione 11, stand L32) di Made in Steel e prenderà il via con il saluto a cura del presidente di Assofermet Acciai Paolo Sangoi. Successivamente, Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb) interverrà con una presentazione dedicata alla situazione congiunturale. Il convegno sarà chiuso da una tavola rotonda con protagonisti Riccardo Benso (Presidente Assofermet), David Bernardi (Corporate Senior Vice President Procurement Fincantieri), Marco Gay (Amministratore Delegato Digital Magics) e Roberto Re (Head of Metinvest Europe).

Programma dell’evento (ore 10:30):

Introduzione e saluti istituzionali:

Paolo Sangoi - Presidente Assofermet Acciai

Intervento di:

Emanuele Norsa - Kallanish e collaboratore siderweb

Mercato e filiera: dalla corsa dei prezzi al cambio di paradigma

Tavola rotonda:

Riccardo Benso - Presidente Assofermet

David Bernardi - Corporate Senior Vice President Procurement Fincantieri

Marco Gay - Amministratore Delegato Digital Magics

Roberto Re - Head of Metinvest Europe

Modera: Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb

Clicca qui per maggiori informazioni su Made in Steel.

Clicca qui per registrarti a Made in Steel.

Clicca qui per maggiori informazioni sui convegni di Made in Steel.