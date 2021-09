Made in Steel diventa anche digitale con Digital MIS – Expoplaza

Versione stampabile Translated by Deepl

Incontri, condivisione di idee, business. Made in Steel, sin dalla sua prima edizione, racchiude in sé tutti questi elementi. Quello che prima veniva sviluppato soprattutto in presenza, da questa nona edizione dalla rassegna sarà potenziato anche in digitale con l’introduzione di Digital MIS.

Dopo aver attraversato la pandemia e le restrizioni a essa connesse, con la Conference & Exhibition costretta a slittare per due volte, Made in Steel ha sviluppato la piattaforma Digital MIS – Expoplaza.

L'obiettivo è agevolare il networking e il business: «Si tratta di un sistema evoluto – spiegano gli organizzatori di Made in Steel –, ideato insieme a Fiera Milano per facilitare il dialogo fra i diversi player. Sentivamo il bisogno di un supporto che potesse aiutare a incontrarsi, fisicamente e digitalmente, durante la nostra tre giorni».

Il Digital MIS si presenta come «un catalogo degli espositori – continua l’organizzazione – all’interno del quale ogni azienda ha una pagina personalizzata, che le permetterà di essere contattata dai visitatori tramite un'apposita chat. In più, con la funzione Open Agenda le imprese potranno mettere a disposizione "slot" per fissare appuntamenti, fisici o virtuali».

Inoltre, la piattaforma servirà per «organizzare al meglio la visita alla manifestazione e – concludono gli organizzatori – consentire d’essere “virtualmente presenti” a tutti coloro che non potranno recarsi fisicamente a fieramilano Rho».