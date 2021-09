Versione stampabile

La polis. Un luogo cardine del passato, del presente e del futuro. Un concetto che va oltre quello di città, contemplandone forme e strutture, esaltandone relazioni e rapporti, divenendo luogo dell’elaborazione del pensiero che si fa visione. Sarà proprio la polis il tema del terzo appuntamento convegnistico di Made in Steel, che si terrà mercoledì 6 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 nella siderweb Conference Room (padiglione 11 - stand L32). L’evento, dal titolo «POLIS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER UNA NUOVA IDEA DI MONDO» si concentrerà sul concetto allargato di città, sulla sua progettazione e sulla sua realizzazione, che dovrà essere contraddistinta da innovazione e sostenibilità. Quale ruolo avrà l’acciaio in questo processo? Se ne discuterà durante la tavola rotonda, moderata da Francesca Morandi (Content manager siderweb) ed Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), che vedrà come protagonisti Davide Albertini Petroni (Vice Presidente Confindustria Assoimmobiliare), Antonio Citterio (Architetto cofondatore Antonio Citterio Patricia Viel), Carlo Mapelli (Professore Ordinario Politecnico di Milano), Renato Mazzoncini (CEO A2A) e Yvonne Ruf (Partner and Member of the Supervisory Board at Roland Berger).

Di seguito il programma del convegno (ore 10:30):

Davide Albertini Petroni - Vice Presidente Confindustria Assoimmobiliare

Antonio Citterio - Architetto cofondatore Antonio Citterio Patricia Viel

Carlo Mapelli - Professore Ordinario Politecnico di Milano

Renato Mazzoncini - CEO A2A

Yvonne Ruf - Partner and Member of the Supervisory Board at Roland Berger

Interviste a cura di Francesca Morandi - Content manager siderweb ed Emanuele Norsa - Kallanish e collaboratore siderweb

