Quattro «pesi massimi» della siderurgia italiana ed europea a confronto. Questo il piatto forte del secondo evento ospitato nella Conference Room (padiglione 11 - stand L32) di Made in Steel: «STEEL VISION: PREPARARSI ALL’ACCIAIO DEL DOMANI». Il convegno, che andrà in scena martedì 5 ottobre alle 14:30, infatti, sarà caratterizzato dalle testimonianze di Barbara Beltrame (Vice Presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione), Gianpietro Benedetti (Presidente Gruppo Danieli), Mario Caldonazzo (Vice Presidente Eurofer) e Fernando Espada (Presidente Eurometal), che si confronteranno sui grandi cambiamenti che stanno caratterizzando la siderurgia di oggi e che caratterizzeranno la siderurgia di domani. «Green», la digitalizzazione, la regionalizzazione e la messa in discussione di alcuni pilastri storici del settore saranno solo alcuni dei temi trattati nelle interviste ai quattro protagonisti, a cura di Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) e Lucio Dall'Angelo (Direttore Generale siderweb).

Di seguito il programma del convegno:

ore 14.30

Barbara Beltrame - Vice Presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione

Gianpietro Benedetti - Presidente Gruppo Danieli

Mario Caldonazzo - Vice Presidente Eurofer

Fernando Espada - Presidente Eurometal

Interviste a cura di Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb e Lucio Dall'Angelo - Direttore Generale siderweb



