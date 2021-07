Il punto con siderweb

Versione stampabile

Arriva il CBAM: cosa cambia per l'acciaio

Entrerà in vigore dal 2026, ma già oggi la filiera sta cominciado a fare i conti per misurarne il potenziale impatto. È il Carbon Border Adjustment Mechanism. Come funzionerà lo spiega il direttore responsabile di siderweb, Davide Lorenzini.

La pandemia e il suo impatto sui conti del 2020 della filiera

Chi in misura maggiore, chi minore, ma pressoché per quasi tutte le aziende della filiera dell'acciaio la pandemia ha significato un calo degli utili nel 2020. L'Ufficio Studi sta analizzando i bilanci delle imprese dell'acciaio. Una prima analisi di ciò che sta emergendo con Gianfranco Tosini.