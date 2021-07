Lombardia, contributi per la partecipazione a fiere internazionali

Versione stampabile

La Regione Lombardia sostiene la partecipazione delle Micro, Piccole e Medie imprese del territorio Lombardo alle fiere internazionali attraverso l’erogazione di agevolazioni a fondo perduto.

Il bando è finalizzato a creare occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri, per l’attrazione di investimenti, la promozione di accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri, attraverso il sostegno, con una agevolazione a fondo perduto, alla partecipazione delle Micro, Piccole e Medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia. Regione Lombardia, con questa specifica misura, intende contribuire al rilancio del sistema fieristico, vetrina internazionale dei settori produttivi dell’acciaio e volano per l’export delle nostre piccole e medie imprese.

Il Bando, temporaneamente chiuso per esuarimento sia della dotazione finanziaria disponibile sia dei posti in lista di attesa, è stato rifinanziato con ulteriori risorse. Sarà possibilie presentare nuove domande a partire dal 15 luglio 2021 (ore 10.00).

Soggetti beneficiari

La misura di rivolge alle Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte al Registro delle Imprese e attive, con almeno una sede operativa attiva in Lombardia al momento dell’erogazione dell’agevolazione.

Fiere ammissibili

Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2022.

Spese finanziabili

1) Costi per la partecipazione alla fiera. Affitto area, quote di iscrizione per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione; allestimento stand; allacciamenti e pulizia stand; ascrizione al catalogo della manifestazione; hostess e interpreti impiegati allo stand

2) Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up. (Previsto massimo 20% della voce di spesa 1). Spese finanziabili: progettazione dello stand; ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera; consulenze relative a contrattualistica con l’estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e trasporti internazionali; spese di comunicazione legate a brochure e materiali cartacei e pubblicità e marketing in fiera e sui canali online.

3) Costi di personale (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% delle voci di spesa 1 e 2).

4) Costi generali (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci di spesa 1, 2 e 3).

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del Bando, ad eccezione di eventuali acconti per l’iscrizione e l’affitto dell’area espositiva. Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023!

Tipologia di agevolazione

L’agevolazione consta di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera e del 60% nel caso di partecipazione a due o più fiere per i nuovi espositori e del 40% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera o 50% nel caso di partecipazione a due o più fiere per gli espositori abituali. L’intensità di aiuto massima concedibile, sia nel caso di nuovi espositori che di espositori abituali, è incrementata di +5%, in caso di microimpresa e del 5% in caso di startup.

Criteri e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate a partire dal 15 luglio 2021, ore 10.00. Le domande saranno selezionate secondo una procedura valutativa a sportello. L’istruttoria sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo delle domande presentate.

NORMATIVA RIFERIMENTO

POR FESR 2014-2020 ASSE III AZIONE 3.B.1.2: Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia.

RIFINANZIAMENTO AVVENUTO CON DELIBERAZIONE N° XI / 4990 Seduta del 05/07/2021.

Paolo La Torre

Amministratore delegato

di Financial Consulting LAB srl

paolo.latorre@financialclab.it