Le tecnologie innovative al servizio dell’acciaio

Un viaggio. siderweb racconta quello che ha pensato di intraprendere lungo la filiera siderurgica, ma anche fuori di essa, con l’obiettivo di provare a capire se e come fosse stata recepita l’importanza che possono avere le soluzioni tecnologiche più innovative per il miglioramento delle performance aziendali sotto diversi profili: quello della produttività, ma anche della sicurezza; quello dell’economicità di gestione, ma anche della salvaguardia ambientale.

Ma anche per verificare altri aspetti altrettanto importanti, quali il rapporto tra i sempre più presenti robot e gli esseri umani, le ricadute derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi organizzativi e produttivi delle aziende, il cambio di paradigma al quale sono chiamati imprenditori e lavoratori.

Compagni di viaggio di siderweb sono stati soggetti già conosciuti – le aziende siderurgiche e le associazioni di categoria – ma lungo il percorso c’è stata la possibilità di fare la conoscenza con esperti del settore della robotica e imprese che collaborano già con i produttori ed i trasformatori di acciaio o che si candidano a diventarlo, spesso facendo scoperte impreviste e stimolanti.

Imparando così, ancora una volta, quanto la siderurgia italiana sia molto più di un passo avanti e che abbia già fatto propria la raccomandazione del World Economic Forum, che invitava «Stati, aziende, territori, attori politici e sociali a comprendere che serve una nuova cultura d’anticipo delle grandi trasformazioni».

Ecco, quella “cultura” in Italia c’è ed è molto più radicata di quanto, forse, ci si potesse aspettare. Perché la filiera è alla costante ricerca di soluzioni studiate non solo per ottimizzare i propri sistemi produttivi (e magari di risparmiare sui costi), ma anche per ridurre in maniera sensibile l’impronta ambientale di un tessuto imprenditoriale che è composto da un’autentica miriade di soggetti, grandi e anche di dimensioni più modeste, di assoluto valore e, soprattutto, capace – letteralmente – di inventare soluzioni dedicate ad ogni esigenza.

