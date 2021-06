In diretta "Finanza e strategia per l’acciaio"

Versione stampabile

È online il convegno «Finanza e strategia per l’acciaio». L'evento organizzato da siderweb in collaborazione con BPER Banca vede come protagonisti Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), cui spetterà il compito di disegnare lo scenario di riferimento e le sfide che attendono le imprese della filiera dell’acciaio; Fabio Jeran (Responsabile Ufficio M&A Advisory di BPER Banca) e Davide Tosca (Responsabile Ufficio Corporate Finance Territoriale di BPER Banca) che metteranno in evidenza gli strumenti operativi e il supporto consulenziale della Banca a queste aziende.

A chiudere una tavola rotonda a cura di Lucio Dall’Angelo, Direttore generale siderweb

Tre i protagonisti: Antonio Gozzi, leader del gruppo Duferco; Stefano Vittorio Kuhn, Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca; Cesare Viganò, Consigliere Delegato di ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia.

Programma dalle 16:00

Interventi di:

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb

Fabio Jeran - Responsabile Ufficio M&A Advisory di BPER Banca

Davide Tosca - Responsabile Ufficio Corporate Finance Territoriale di BPER Banca

Tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo, con la partecipazione di:

Antonio Gozzi - Presidente Duferco Italia Holding

Stefano Vittorio Kuhn - Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca

Cesare Viganò - Consigliere Delegato ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia.

Come partecipare:

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, per le quali è sufficiente cliccare qui o nell’apposito pulsante in basso.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.