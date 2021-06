PANorami: via il blocco dei licenziamenti

Versione stampabile Translated by Deepl

Dal primo luglio verrà tolto il blocco dei licenziamenti, che per portata e durata ha fatto dell’Italia un’eccezione tra i Paesi occidentali. Gli imprenditori non sono intenzionati a licenziare quelle risorse umane che sono fondamentali per poter continuare a competere; ma certo c’è bisogno di ristrutturazione e profonda trasformazione a causa della metamorfosi imposta dal Covid, che richiede decisioni e pensieri perché l’Italia possa mantenere la propria competitività e inserirsi nel nuovo quadro del mercato mondiale.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.