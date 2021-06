Lutto d’acciaio, si è spento Mario Bottaro

Versione stampabile

Si è spento sabato 19 giugno Mario Bottaro, 88 anni, uno dei grandi imprenditori d’acciaio che nel 1956 fondò l’omonima azienda che non ha mai lasciato come testimoniano le immagini del mese scorso in cui si presenta in ufficio a pochi mesi dagli 89 anni, che avrebbe compiuto il 1° agosto. Un’azieda che era sempre più la sua famiglia, soprattutto dopo che i figli Marco e Alberto ne erano diventati parte integrante e che ora raccoglieranno l’eredità.

Proprio i figli che, sul portale dell’azienda, raccontano in prima persona la storia del padre, da cui traiamo un breve estratto.

«La Bottaro l’ha costruita lui e solo lui, chiodo su chiodo, mattone dopo mattone, filo di ferro su filo di ferro. Quel semplice ragazzetto che a soli 8 anni, orfano di padre, sfollato in un collegio a Viggiù, vicino a Varese. Grande ambizione, spirito di sacrificio e abnegazione al lavoro: tre requisiti per lui essenziali, per poter puntare un obiettivo nella vita. Una costante che Mario ha portato con sé anche nel mondo del lavoro. Nessuno, infatti, avrebbe lasciato un ottimo posto in banca per intraprendere un percorso imprenditoriale da zero, senza il sostegno economico di una famiglia e con la guerra appena terminata, eppure Mario Bottaro fece proprio questo: lasciò un posto fisso in banca per seguire con tenacia, determinazione e desiderio d’indipendenza i propri sogni. La curiosità, l’amore per il viaggio e la conoscenza, sono stati sempre alla base del suo successo. Fu un vero “pioniere”: visitando una fiera dell’agricoltura vide una balla di fieno legata con del filo di ferro che aveva all’estremità un occhiello. Da lì l’idea di portare questo filo occhiellato nella filiera dei recuperatori, per agevolarli nel loro faticoso lavoro. L’obiettivo era quello di fornire una barra raddrizzata e tagliata a misura con all’estremità un occhiello. Nacque così il filo occhiellato e fu un successo nazionale e internazionale. Ancora oggi, a distanza di 65 anni, lo si usa e sarà uno dei prodotti che esporteremo in U.K., USA e Canada».

L’ultimo saluto a Mario Bottaro è previsto per lunedì 21 giugno alle 11 nella chiesa di San Gaetano via Mac Mahon 92 a Milano.

Ai figli, alla moglie ai famigliari e agli amici tutti le più sentite condoglianze da parte della community dell’acciaio di siderweb.