Il punto con siderweb

USA-Ue: per ora i dazi restano

I negoziati hanno fatto alcuni passi avanti, e nella direzione della liberalizzazione, ma è ancora il traguardo del commercio di acciaio senza barriere tariffarie. A che punto siamo lo spiega Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.

"Finanza e strategia: il mondo dell'acciaio accelera" giovedì su siderweb

Come il sistema bancario, e in particolare il terzo gruppo nazionale per numero di sportelli, può supportare la ripresa della filiera siderurgica. Se ne parlerà nel convegno online che siderweb, con BPER Banca, ha organizzato per giovedì 24 giugno dalle 16. Alcune anticipazione con il direttore generale di siderweb, Lucio Dall'Angelo.