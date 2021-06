BPER Banca si presenta alla siderurgia

Versione stampabile

Per tornare a cresce servono nuove risorse. Lo si è visto a livello di Stati con l’istituzione del Recovery Fund Ue, lo si vive a livello di azienda con la necessità di accesso al credito per mantenersi al passo dei competitor, oppure per fare un ulteriore passo in avanti verso l’innovazione.

Anche su questi temi si rifletterà nel corso del convegno “Finanza e strategia: il mondo dell’acciaio accelera. Gli strumenti e i mezzi per sostenere ripresa e consolidamento della filiera” in programma giovedì 24 giugno alle 16.

Un convegno nato dalla collaborazione tra siderweb e BPER Banca, istituto di credito che in una breve video intervista il direttore centrale e coordinatore regionale Lombardia Stefano Vittorio Kuhn, presenta alla filiera.

Tornando all’appuntamento del 24 giugno, i protagonisti saranno Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), cui spetterà il compito di disegnare lo scenario di riferimento e le sfide che attendono le imprese della filiera dell’acciaio; Fabio Jeran (Responsabile Ufficio M&A Advisory di BPER Banca) e Davide Tosca (Responsabile Ufficio Corporate Finance Territoriale di BPER Banca) che metteranno in evidenza gli strumenti operativi e il supporto consulenziale della Banca a queste aziende.

A chiudere, una tavola rotonda a cura di Lucio Dall’Angelo, Direttore generale siderweb con, Antonio Gozzi, leader del gruppo Duferco; Stefano Vittorio Kuhn, Coordinatore regionale Lombardia di BPER Banca e Cesare Viganò, Consigliere Delegato di ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia.

Programma dalle 16

Interventi di:

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb

Fabio Jeran - Responsabile Ufficio M&A Advisory di BPER Banca

Davide Tosca - Responsabile Ufficio Corporate Finance Territoriale di BPER Banca

Tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo, con la partecipazione di:

Antonio Gozzi - Presidente Duferco Italia Holding

Stefano Vittorio Kuhn - Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca

Cesare Viganò - Consigliere Delegato ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia.

