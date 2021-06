PANorami: cosa resterà del Movimento 5 Stelle?

Versione stampabile Translated by AWS

È stato senza dubbio – al netto dei giudizi che ciascuno può dare – un fenomeno importante per la politica italiana e non solo per essa. Ma ora il Movimento 5 Stelle sta vivendo forse la fase più delicata ed incerta della sua storia. Tanto che ci si chiede come la supererà e soprattutto cosa ne resterà, dopo l’ennesima scossa ricevuta dalla diatriba tra Giuseppe Conte e Davide Casaleggio.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.