PANorami: eppure il turismo si muove

È stata una delle filiere più colpite dalla pandemia e ora sta mostrando i primi segnali di ripresa. Ripresa che, come per la manifattura, sembra essere più avanti rispetto a quanto ci si aspettava: circa il 55% degli italiani ha già pianificato le proprie vacanze, una quota più alta di quel che succedeva nel periodo pre-pandemia. Così il turismo sembra stia ripartendo, seppur con tutte le difficoltà che il periodo impone di mettere in bilancio.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.