Webinar. “Metamorfosi d’acciaio” per gli utilizzatori

I settori utilizzatori di acciaio, nei prossimi anni, dovranno confrontarsi con grandi sfide e una trasformazione epocale. Dopo la pandemia di Covid-19, in via di risoluzione, e con i nuovi standard imposti dall’Unione europea per il contenimento dell’impatto ambientale nella produzione e nella vita dei manufatti, i comparti dell’auto, dell’edilizia e della meccanica si troveranno di fronte ad un nuovo “campo di gioco” sul quale confrontarsi.

Quali sono le prospettive per questi settori nei prossimi anni? Come si evolverà l’impiego di acciaio?

Le risposte a queste domande saranno il cuore dell’evento “Metamorfosi d’acciaio”, che – martedì 25 maggio, alle 11 – vedrà la partecipazione di Stefano Ferrari (Ufficio Studi di siderweb), che fornirà un quadro dell’attuale situazione del settore siderurgico, a cui faranno seguito tre interviste faccia a faccia del direttore responsabile di siderweb Davide Lorenzini, con i direttori generali di ANFIA, UCIMU e ANCE.

Programma degli interventi:

Stefano Ferrari - responsabile Ufficio Studi siderweb

Acciaio: le prospettive a breve

Interviste faccia a faccia a cura di Davide Lorenzini (direttore responsabile siderweb) a:

Alfredo Mariotti - General Manager UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE

- General Manager UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE Massimiliano Musmeci - direttore generale ANCE

- direttore generale ANCE Marco Rollero - vicepresidente Gruppo Componenti ANFIA

Come partecipare:

