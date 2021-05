PANorami: la riforma della giustizia

Versione stampabile Translated by AWS

La riforma della giustizia civile si intreccia con l’efficienza e la performatività economica del Paese. È indispensabile una giustizia non lenta, che stia in sintonia con i tempi della società. Un adeguamento necessario anche per ottenere i fondi del Recovery Fund, oltre che per modernizzare ed europeizzare il Paese.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.