Online lo speciale "Materie prime & mercato dell’acciaio"

Il 2021 è stato finora un anno straordinario, sia sul fronte delle materie prime che dei finiti in acciaio. Per questo siderweb ha deciso di sintetizzare nelle 48 pagine dello Speciale: Materie prime & Mercato dell’acciaio quanto accaduto nei primi quattro mesi dell’anno.



Un racconto fatto di analisi e approfondimenti ma anche, e soprattutto, fatto dalla voce dei tanti membri della community che hanno preso parte ai nostri webinar e convegni online. Una presenza che ha raccontato la quotidianità d’acciaio che si vive nelle aziende, in un confronto con il mercato italiano e internazionale.

Una pubblicazione con cui ripercorrere questi quattro mesi passati in apnea e in una crescita continua di quotazioni e vendite, per provare a capire in che direzione evolverà il resto dell’anno.

